0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:08

Дешам включил в тройку игроков года Бензема и Месси

Виктория Кравченко
Дидье Дешам.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включил в тройку игроков года форвардов национальной команды Килиана Мбаппе и Карима Бензема, а также капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Мбаппе специалист отдал первое место, Бензема он поставил на вторую строчку, Месси отдал третье место.

На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал вторым, нападающий французской сборной и «Реала» Карим Бензема стал третьим.

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации

Дидье Дешам
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: ФИФА назвала лучших в 2022 году: The Best у футболистов — Месси
Месси: «Спасибо 45 миллионам аргентинцев и всем, кто дал мне возможность выиграть эту награду»
Стало известно, кого Карпин и Джикия назвали лучшим в голосовании тренера года по версии ФИФА
Тренер сборной Аргентины Скалони не включил французов в топ-3 игроков года
Месси включил тройку тренеров года The Best Скалони, Гвардиолу и Дешама
Льорис поставил Мбаппе на первое место в голосовании игрока года The Best
Роналду не участвовал в голосовании The Best — его заменил Пепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной Аргентины Скалони не включил французов в топ-3 игроков года

Стало известно, кого Карпин и Джикия назвали лучшим в голосовании тренера года по версии ФИФА