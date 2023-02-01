«Ференцварош» Черчесова одержал волевую победу над «Пакшем»

«Ференцварош» одержал волевую победу над «Пакшем» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Венгрии со счетом 3:1.

Команда Станислава Черчесова первой пропустила, но ближе к концу второго тайма отправила три мяча в ворота соперника.

«Ференцварош» набрал 41 очко и упрочил свое лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя после 17 туров на 12 очков.

Напомним, что «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.