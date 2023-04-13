«Фиорентина» и «Арис» ведут переговоры по Кокорину, форвард готов пойти на понижение зарплаты

Российский форвард Александр Кокорин может полноценно перейти из «Фиорентины» в «Арис» этим летом, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, информация о том, что Кокорин точно не останется в «Арисе» и вернется в «Фиорентину», не соответствуют действительности. В данный момент ведутся активные переговоры, чтобы удовлетворить условия обеих команд и самого футболиста. Также отмечается, что зарплата для россиянина не имеет большого значения, он готов пойти на понижение в финансовых условиях. Клубы пока не хотят комментировать переговоры по судьбе Кокорина, но окончательное решение будет принято к концу этого сезона.

32-летний нападающий выступает за «Арис» на правах аренды до конца сезона. В текущем сезоне Кокорин провел за кипрскую команду 25 матчей, отметился 11 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.