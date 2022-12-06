Кокорин: «Слышал версию, что Дзюбу могут позвать на Кипр в качестве тренера»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о будущем российского форварда Артема Дзюбы.

— Какому русскому футболисту ты бы посоветовал переехать на Кипр? И почему именно Артему Дзюбе?

— А здесь много команд, которые бьют вперед и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера.

— Тренера?

— Да, тренер Артем, — цитирует Sport24 Кокорина.

— Думаешь, у него получится?

— Почему нет? Конечно, я желаю ему еще поиграть в футбол, если у него есть силы. А так, времечко-времечко...

На данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор», однако 6 ноября он расторг контракт с турецким клубом. В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.