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Зарубежные

18 мая, 13:17

Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение для Месси до 500 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболист Лионель Месси
Лионель Месси.
Фото AFP
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Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает Goal.

По данным источника, сумма контракта возросла до 500 миллионов евро за один сезон. «Аль-Хиляль» заинтересован в том, чтобы Месси играл в одной лиге с Криштиану Роналду, поэтому 35-летний аргентинец получил рекордное предложение.

Также отмечается, что Месси по-прежнему предпочитает вернуться в «Барселону». Решение о своем будущем форвард примет до конца мая.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Источник: Goal
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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