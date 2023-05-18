Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение для Месси до 500 миллионов евро

Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает Goal.

По данным источника, сумма контракта возросла до 500 миллионов евро за один сезон. «Аль-Хиляль» заинтересован в том, чтобы Месси играл в одной лиге с Криштиану Роналду, поэтому 35-летний аргентинец получил рекордное предложение.

Также отмечается, что Месси по-прежнему предпочитает вернуться в «Барселону». Решение о своем будущем форвард примет до конца мая.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.