Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение для Месси до 500 миллионов евро

18 мая, 13:17
Клуб из Саудовской Аравии увеличил свое предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает Goal.
По данным источника, сумма контракта возросла до 500 миллионов евро за один сезон. «Аль-Хиляль» заинтересован в том, чтобы Месси играл в одной лиге с Криштиану Роналду, поэтому 35-летний аргентинец получил рекордное предложение.
Также отмечается, что Месси по-прежнему предпочитает вернуться в «Барселону». Решение о своем будущем форвард примет до конца мая.
Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.