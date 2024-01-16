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Сегодня, 07:48

Мбаппе выбрал Месси лучшим футболистом года в голосовании The Best

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим футболистом 2023 года в голосовании на премии ФИФА The Best.

Вторым в списке француза стал форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, на третьей строчке — хавбек «горожан» Кевин Де Брейне.

Награду лучшему футболисту 2023 года по версии ФИФА получил Лионель Месси. Аргентинец выиграл премию в третий раз в карьере.

Месси набрал одинаковое количество очков с Эрлином Холанном. Аргентинец опередил норвежца благодаря большему числу голосов от капитанов сборных.

Килиан Мбаппе занял третье место в голосовании.

Лионель Месси выиграл награду The Best. Месси — снова лучший. На этот раз без причины

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
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Месси назвал Холанна лучшим футболистом года в голосовании The Best