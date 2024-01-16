Месси назвал Холанна лучшим футболистом года в голосовании The Best

Нападающий и капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси выбрал норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим футболистом года в голосовании на премии ФИФА The Best.

Вторым в списке Месси стал его бывший одноклубник Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), на третьей строчке — аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Лионель Месси получил премию The Best по итогам 2023 года. Футболист стал обладателем награды в третий раз в карьере.

Месси набрал одинаковое количество очков с Эрлином Холанном. Аргентинец опередил норвежца благодаря большему числу голосов от капитанов сборных.