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Сегодня, 13:45

Дзюба — о признании Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА: «Беспредел»

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артема Дзюба отреагировал на итоги номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

15 января на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 эту награду получил форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Россиянин заявил, что это за гранью его понимания, и ему сложно это комментировать.

«Дали прошлый за чемпионат мира — окей. А дальше что? Беспредел. Холанн назабивал, выиграл Лигу чемпионов. Все призы теряют свою значимость», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В 2023-м он также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

Артем Дзюба
Лионель Месси
ФК Локомотив (Москва)
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