Стало известно, сколько иностранные клубы готовы платить Дзюбе

Два иностранных клуба заинтересованы в трансфере Артема Дзюбы, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии заинтересован в трансфере Дзюбы и готов предложить нападающему зарплату в три миллиона долларов за сезон. Также за лидер второго по силе турецкого дивизиона готов предложить россиянину один миллион долларов за сезон. Отмечается, что приоритетом для Дзюбы остается российский клуб.

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.