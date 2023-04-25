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Сегодня, 06:49

Тренер «Аль-Иттифак» считает, что Месси будет играть в Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер «Аль-Иттифак» Антонио Касорла высказался по поводу возможного перехода нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в чемпионат Саудовской Аравии.

«Здесь много говорят об этом, я не знаю, что произойдет, но я уверен, что они будут усердно работать, чтобы заполучить Месси или какую-то другую большую звезду. Как болельщики, так и СМИ считают, что они на правильном пути и что им удастся подписать Месси», — приводит слова Касорлы Be soccer.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить Месси летом бесплатно, так как клуб хочет сделать акцент на молодых игроках, а не на звездных футболистах.

Также информировалось, что 35-летний аргентинец прилетел с семьей в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 36 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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