В «Кармиотиссе» считают, что Кержаков привнес позитивный настрой в команду

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус заявил, что российский тренер Александр Кержаков своим приходом привнес позитивный настрой в кипрский клуб.

«Мы очень рады, что господин Кержаков присоединился к нашей команде в качестве главного тренера. Мы также очень довольны тем, что выиграли у «Аполлона». Кержаков будет на скамейке запасных в матче с «Эносисом Паралимни» в пятницу. Он привнес в нашу команду позитивный настрой, и мы ожидаем, что под его руководством наша игра улучшится и мы выиграем больше игр», — приводит слова Антониуса ТАСС.

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова 8 февраля, 40-летний россиянин заключил с клубом контракт на 1,5 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 26 очками.