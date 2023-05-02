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Сегодня, 13:15

В сборной Бельгии рассказали о впечатлениях от работы Тедеско: «У него менталитет победителя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов», а ныне спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» охарактеризовал первые шаги Тедеско во главе сборной.

«В первую очередь перед Доменико стояла задача обновить состав. Как я уже сказал, многие футболисты завершили выступление за национальную команду — Тедеско провел большую селекционную работу, нашел много новых молодых игроков. Могу охарактеризовать его как человека, который старается не упустить ни малейшей детали, погружен в тренировочный процесс, постоянно разговаривает с игроками. У Доменико менталитет победителя», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела два матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

С 2019 по 2021 год Доменико тренировал московский «Спартак».

Франк Веркаутерен и&nbsp;Доменико Тедеско. «До назначения Тедеско общался с болельщиками «Спартака». Экс-тренер «Крыльев» — о работе в сборной Бельгии
Франк Веркаутерен
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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