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Сегодня, 13:30

Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Самое дорогое противостояние в истории.

На днях испанское издание El Mundo опубликовало резонансный материал, в котором говорится о конфликте Криштиану Роналду с его уже бывшим агентом Жорже Мендешем. Расстались они совсем недавно — сразу после скандального интервью португальца Пирсу Моргану перед стартом чемпионата мира. Рекордный контракт с «Аль-Насром» он подписывал уже без помощи старого друга, с которым сотрудничал почти 20 лет.

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В статье в числе прочего говорится, что Роналду был одержим окладом Месси в «Барселоне» и интересовался заработком конкурента на протяжении всей карьеры в «Реале». На церемонии вручения «Золотого мяча» в 2018 году он напрямую спросил у Хосепа Бартомеу, сколько получает Месси. На тот момент президент «Барсы» ответил: «Не могу сказать точно, но в два раза больше, чем тебе платят в «Реале».

Как пишет El Mundo, вскоре после этого Роналду решил покинуть «Реал» и перебрался в «Ювентус». Сложно судить о подлинности этой истории, но это дополнительный повод сравнить доходы Роналду и Месси по годам. И выяснить, действительно ли «Барса» платила Лео больше, чем Криштиану.

Сравнение зарплат Месси и Роналду по годам (до вычета налогов).

Начнем отсчет с 2004 года, когда Месси подписал первый профессиональный контракт с «Барселоной». Криштиану тогда постепенно обживался на «Олд Траффорд» и не был одним из лидеров «МЮ». Зато получал солидные деньги — работа похлопотавшего над трансфером Мендеша.

Первого повышения зарплаты в «МЮ» Роналду дождался в 2007-м, когда его доход скакнул с 2,1 миллиона евро до 7 миллионов в год. Месси же в первые годы на взрослом уровне увеличивал свой заработок в геометрической прогрессии: 0,5 миллиона, 1,2 миллиона, 2,4, 4,8. Ну а после триумфа в сезоне-2008/09 аргентинец получил мировое признание — и соответствующий гонорар (даже больше, чем у Криштиану в «МЮ»).

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К слову, в первые два сезона Криштиану в Испании Лео продолжал зарабатывать чуть больше португальца. Но с 2014-го, получив второй «Золотой мяч» и новый контракт от «Реала», Роналду вырвался вперед. Согласно данным Forbes, вплоть до 2018 года он получал ненамного, но все же больше Месси. Однако все изменилось в 2018-м, когда Лео переподписал контракт с «Барсой» на каких-то сумасшедших условиях. Судя по всему, именно об этом периоде времени идет речь в статье El Mundo (76 миллионов в год у Месси и 55 миллионов у Криштиану). Похоже на то, что аргентинец тогда и правда начал получать больше Роналду, но уж точно не в два раза, скорее — на треть.

Но уходом из «Реала» КриРо не исправил ситуацию с гонорарами, хоть «Ювентус» и положил ему очень серьезный оклад. Вплоть до перехода в «Аль-Наср» португалец зарабатывал меньше Месси. Зато сейчас получает в разы больше.

Сравнение общих доходов Роналду и Месси в рейтинге Forbes.

В 2011-м Месси и Роналду вошли в десятку спортсменов с самым большим доходом за год. За это время лишь одному футболисту удалось обойти эту парочку в данном рейтинге — в 2012 и 2013 годах это сделал Дэвид Бекхэм. Помимо зарплаты, в списке учитываются спонсорские контракты и доходы от продажи прав на образ. Конечно, с точностью рассчитать все суммы нереально, но приблизительный общий заработок оценить можно.

За учитываемые 11 лет Роналду семь раз смог обогнать Месси. Но с 2018-го Лионель опередил Криштиану и до недавнего времени каждый год (за исключением ковидного 2020-го) зарабатывал больше.

Однако за отчетный период доход португальца все же оказался выше — 929 миллионов у Месси и 935 у Роналду.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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