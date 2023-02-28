Красная роза на черном, лучшие футболистки мира и еще один приз Месси

Яркие наряды участников и гостей церемонии ФИФА в Париже.

В столице Франции вечером 27 февраля на церемонии The Best наградили лучших по версии Международной федерации футбола.

Капитан сборной Аргентины и форвард «ПСЖ» Лионель Месси ожидаемо получил приз лучшему футболисту 2022 года.

На церемонию чемпион мира приехал в костюме черного цвета. Такого же цвета было платье у его жены. В руках Антонелла Рокуццо держала шикарную сумочку в виде розы.

Фото Reuters

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Темные цвета предпочли в этот вечер многие участники и гости церемонии ФИФА.

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе присутствовал со своим отцом Вильфридом.

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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес с супругой Мадиньей. Как и на ЧМ-2022, голкипер забрал приз лучшему в своем амплуа.

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Фото Reuters

76-летний итальянский специалист, бывший тренер сборной России Фабио Капелло — постоянный участник церемоний ФИФА.

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Бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Санетти приехал с супругой Паулой.

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Звезда итальянского футбола Алекссандро Дель Пьерро с супругой Соней Аморузо и детьми.

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Защитник «Баварии» и сборной Португалии Жоау Канселу вместе со своей шикарной подругой Даниэлой Мочадо.

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Лучшая футболистка мира по версии ФИФА в 2015 и 2016 годах, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд посетила церемонию в черном платье.

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Бывшая футболистка сборной Англии Эниола Алуко пришла на церемонию в платье золотого цвета.

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Звезда голландского футбола Уэсли Снайдер, и это не секрет, заметно прибавил в весе после завершения спортивной карьеры.

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Бразильская супермодель Адриана Лима посетила мероприятие ФИФА со своим другом продюсером Андре Леммерсом.

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Вот так на церемонии выглядели футболистки сборной Англии, вратарь «МЮ» Мэри Эрпс, защитник «Барселоны» Люси Бронз и ее коллега по амплуа в «Челси» Джессика Картер (слева направо).

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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путельяс второй год подряд получает приз лучшей футболистке. На сцене она блистала в шикарном белом платье. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручал Алексии награду в черном костюме и белых кроссовках.

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Полузащитник сборной Франции и «Марселя» Димитри Пайет блистал на церемонии со своей очаровательной супругой.