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Сегодня, 12:30

Красная роза на черном, лучшие футболистки мира и еще один приз Месси

Отдел фото «СЭ»
Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо.
Фото Reuters
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Яркие наряды участников и гостей церемонии ФИФА в Париже.

В столице Франции вечером 27 февраля на церемонии The Best наградили лучших по версии Международной федерации футбола.

Капитан сборной Аргентины и форвард «ПСЖ» Лионель Месси ожидаемо получил приз лучшему футболисту 2022 года.

На церемонию чемпион мира приехал в костюме черного цвета. Такого же цвета было платье у его жены. В руках Антонелла Рокуццо держала шикарную сумочку в виде розы.

Капитан сборной Аргентины и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо. Фото Reuters
Фото Reuters
Лионель Месси получает главный приз The Best-2022 от президента ФИФА Джанни Инфантино. Фото Reuters
Фото Reuters
Лионель Месси с призом ФИФА. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Темные цвета предпочли в этот вечер многие участники и гости церемонии ФИФА.

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе присутствовал со своим отцом Вильфридом.

Кильян Мбаппе с отцом. Фото Reuters
Фото Reuters

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес с супругой Мадиньей. Как и на ЧМ-2022, голкипер забрал приз лучшему в своем амплуа.

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и его жена Мандинья. Фото Reuters
Фото Reuters
Эмилиано Мартинес с призом лучшему вратарю. Фото Reuters
Фото Reuters

76-летний итальянский специалист, бывший тренер сборной России Фабио Капелло — постоянный участник церемоний ФИФА.

Фабио Капелло. Фото Reuters
Фото Reuters

Бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Санетти приехал с супругой Паулой.

Хавьер Санетти с супругой. Фото Reuters
Фото Reuters

Звезда итальянского футбола Алекссандро Дель Пьерро с супругой Соней Аморузо и детьми.

Звезда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро с семьей. Фото Reuters
Фото Reuters

Защитник «Баварии» и сборной Португалии Жоау Канселу вместе со своей шикарной подругой Даниэлой Мочадо.

Португалец Жуан Канселу с подругой. Фото Reuters
Фото Reuters

Лучшая футболистка мира по версии ФИФА в 2015 и 2016 годах, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд посетила церемонию в черном платье.

Карли Ллойд. Фото Reuters
Фото Reuters

Бывшая футболистка сборной Англии Эниола Алуко пришла на церемонию в платье золотого цвета.

Ени Алуко. Фото Reuters
Фото Reuters

Звезда голландского футбола Уэсли Снайдер, и это не секрет, заметно прибавил в весе после завершения спортивной карьеры.

Уэсли Снейдер. Фото Reuters
Фото Reuters

Бразильская супермодель Адриана Лима посетила мероприятие ФИФА со своим другом продюсером Андре Леммерсом.

Адриана Лима и Андре Леммерс. Фото Reuters
Фото Reuters

Вот так на церемонии выглядели футболистки сборной Англии, вратарь «МЮ» Мэри Эрпс, защитник «Барселоны» Люси Бронз и ее коллега по амплуа в «Челси» Джессика Картер (слева направо).

Мэри Эрпс, Люси Бронз и Джессика Картер. Фото Reuters
Фото Reuters

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путельяс второй год подряд получает приз лучшей футболистке. На сцене она блистала в шикарном белом платье. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручал Алексии награду в черном костюме и белых кроссовках.

Алексия Путельяс и Джанни Инфантино. Фото Reuters
Фото Reuters

Полузащитник сборной Франции и «Марселя» Димитри Пайет блистал на церемонии со своей очаровательной супругой.

Димитри Пайет с супругой. Фото Reuters
Фото Reuters
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
фото
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