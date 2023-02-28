Красная роза на черном, лучшие футболистки мира и еще один приз Месси

Сегодня, 12:30
В столице Франции вечером 27 февраля на церемонии The Best наградили лучших по версии Международной федерации футбола.
Капитан сборной Аргентины и форвард «ПСЖ» Лионель Месси ожидаемо получил приз лучшему футболисту 2022 года.
На церемонию чемпион мира приехал в костюме черного цвета. Такого же цвета было платье у его жены. В руках Антонелла Рокуццо держала шикарную сумочку в виде розы.
Темные цвета предпочли в этот вечер многие участники и гости церемонии ФИФА.
Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе присутствовал со своим отцом Вильфридом.
Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес с супругой Мадиньей. Как и на ЧМ-2022, голкипер забрал приз лучшему в своем амплуа.
76-летний итальянский специалист, бывший тренер сборной России Фабио Капелло — постоянный участник церемоний ФИФА.
Бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Санетти приехал с супругой Паулой.
Звезда итальянского футбола Алекссандро Дель Пьерро с супругой Соней Аморузо и детьми.
Защитник «Баварии» и сборной Португалии Жоау Канселу вместе со своей шикарной подругой Даниэлой Мочадо.
Лучшая футболистка мира по версии ФИФА в 2015 и 2016 годах, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США Карли Ллойд посетила церемонию в черном платье.
Бывшая футболистка сборной Англии Эниола Алуко пришла на церемонию в платье золотого цвета.
Звезда голландского футбола Уэсли Снайдер, и это не секрет, заметно прибавил в весе после завершения спортивной карьеры.
Бразильская супермодель Адриана Лима посетила мероприятие ФИФА со своим другом продюсером Андре Леммерсом.
Вот так на церемонии выглядели футболистки сборной Англии, вратарь «МЮ» Мэри Эрпс, защитник «Барселоны» Люси Бронз и ее коллега по амплуа в «Челси» Джессика Картер (слева направо).
Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Алексия Путельяс второй год подряд получает приз лучшей футболистке. На сцене она блистала в шикарном белом платье. Президент ФИФА Джанни Инфантино вручал Алексии награду в черном костюме и белых кроссовках.
Полузащитник сборной Франции и «Марселя» Димитри Пайет блистал на церемонии со своей очаровательной супругой.