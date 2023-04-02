Бывший вратарь сборной США заявил, что Месси скоро переберется в МЛС

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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси близок к переходу в МЛС, сообщает экс-голкипер сборной США и аналитик лиги Шип Мессинг.
«Переход Месси в МЛС случится, и случится скоро», — сказал Мессинг в эфире шоу MLS 360.
Ранее сообщалось, что все клубы лиги готовы платить часть зарплаты Месси, если 35-летний аргентинец решит перейти в одну из команд МЛС.
Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.
Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.