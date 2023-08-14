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Сегодня, 09:03

Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать игроков в Россию

Виктория Кравченко
Пауло Фонсека.
Фото AFP
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека призвал «Брагу» и «Бенфику» не продавать своих игроков в российские клубы.

Команды рассматривают возможность продажи в Россию футболистов Шикинью и Витора Тормены. Сообщалось, что ими интересуются московское «Динамо» и «Краснодар».

Он привел в пример «Сассуоло», который отказался вести переговоры со «Спартаком» по трансферу бразильского футболиста Рожерио.

«Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», — передает слова Фонсеки РИА «Новости» со ссылкой на его соцсети.

50-летний специалист с 2016 по 2019 год с «Шахтером» трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок страны. Ранее он тренировал португальские «Брагу» и «Порту», а также итальянскую «Рому».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230814/futbol-1889880536.html
ФК Бенфика
ФК Брага
ФК Лилль
Паулу Фонсека
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