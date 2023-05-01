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Сегодня, 17:48

Месси улетел в Саудовскую Аравию через три часа после поражения «Лорьяну»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию через три часа после домашнего поражения парижан в матче с «Лорьяном» (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции.

Аргентинец пробудет в стране несколько дней, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. По приезде в Саудовскую Аравию форварда поприветствовал министр туризма страны Ахмед Аль-Хатыб.

«Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью на его втором отдыхе в Саудовской Аравии», — написал Аль-Хатыб в Twitter.

Ранее Месси также прокомментировал свой приезд.

20 апреля появилась информация, что «Барселона» предложила Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение 35-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2023/psgs-lionel-messi-travels-to-saudi-arabia-hours-after-defeat-to-lorient/
Лионель Месси
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