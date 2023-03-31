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Гальтье о новом контракте Месси: «Переговоры идут. То, что решат Лео и «ПСЖ», — конфиденциально»

Гальтье рассказал о переговорах с Месси по новому контракту
Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что руководство команды ведет переговоры о новом контракте с нападающим Лионелем Месси.

«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством. У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными. Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона лиги 1. То, что решат Месси и клуб, — конфиденциально», — приводит слова Гальтье GFFN.

Ранее СМИ сообщали, что 35-летний аргентинец сообщил главному тренеру «Барселоны» Хави о своем желании вернуться в каталонскую команду.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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