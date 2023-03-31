Гальтье рассказал о переговорах с Месси по новому контракту

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что руководство команды ведет переговоры о новом контракте с нападающим Лионелем Месси.

«Мы работаем над тем, что произойдет в следующем сезоне, вместе с Луишем Кампушем и руководством. У людей есть разные мнения о том, что нам нужно улучшить, чтобы быть более конкурентоспособными. Между двумя сторонами ведутся переговоры. Лично я сосредоточен на следующих десяти играх, чтобы завоевать титул чемпиона лиги 1. То, что решат Месси и клуб, — конфиденциально», — приводит слова Гальтье GFFN.

Ранее СМИ сообщали, что 35-летний аргентинец сообщил главному тренеру «Барселоны» Хави о своем желании вернуться в каталонскую команду.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.