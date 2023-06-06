Источник: Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года

Нападающий Лионель Месси попросил «Аль-Хиляль» отложить трансфер до 2024 года, сообщает Goal.

По информации издания, представители аргентинского форварда провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе на следующий год. Месси настроен вернуться в каталонский клуб.

Недавно «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний аргентинец станет свободным агентом 30 июня.

Сообщалось, что отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына. Также есть информация, что ла лига одобрила финансовый план каталонцев, что поможет сине-гранатовым оформить переход игрока в ближайшее время.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.