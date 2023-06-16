Килиан Мбаппе примет участие в Олимпийских играх 2024 года

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе примет участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщает L'Equipe.

По информации издания, в олимпийскую сборную Франции войдут как минимум трое игроков основной команды.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. Сообщается, что Мбаппе мечтает о победе в Олимпиаде.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

За сборную Франции 24-летний форвард сыграл 68 матчей, забив 38 голов.