Кузяев ответил на шутки про гречку, по которой он скучал во Франции: «Нашел магазин, где она продается»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции и первом приезде в Россию после ухода из «Зенита».

В конце августа 30-летний полузащитник в интервью французской лиге 1 признался, что во Франции ему не хватает маминой еды, особенно гречки.

«Добрался замечательно. Рад, что я приехал в сборную, в Россию. Я здесь полгода, наверное, уже не был. Соскучился очень по ребятам, по атмосфере, даже по тренерскому штабу.

Кормили ли гречкой в самолете? Мне уже столько людей написало по поводу гречки после моего интервью (смеется). Нет, не кормили, но я нашел магазин, где она продается.

Адаптация во Франции проходит хорошо. Встретили меня очень тепло, даже не ожидал такого теплого приема от руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится, очень красивый язык.

Головин помогает в адаптации. Мы с ним переписываемся время от времени. Даже приглашал к себе в Монако, посетить город. Может быть, как-нибудь еще мы с ним пересечемся», – сказал Кузяев в интервью пресс-службе сборной России.

Кузяев в июле подписал контракт с «Гавром». Он провел 8 матчей в лиге 1, отличившись двумя голами.