Месси: «До сих пор не могу поверить. Мы чемпионы мира!»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями спустя месяц после победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Прошел уже месяц, а я до сих пор не могу в это поверить. Что же мы пережили, когда наконец подняли кубок, которого мы все так желали. Настоящее безумие. Очевидно, что чемпионом быть приятно, но какой хороший месяц у меня был, столько прекрасных воспоминаний. Я очень скучаю по этому всему. Эти впечатления незабываемы. Как же великолепно было видеть людей, поддерживающих нас как на стадионе, так и вне его, в Аргентине. Господи, спасибо тебе за все это. Как я и говорил, я знал, что ты мне это дашь. Чего же я не мог представить, так это того безумного празднования после нашего триумфа. Но вот уже прошел месяц... Мы чемпионы мира!» — написал Месси в соцсетях.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). На мировом первенстве форвард принял участие в 7 матчах, забил 7 голов, отдал 3 результативные передачи и был признан лучшим игроком турнира.