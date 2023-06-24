Луиш Кампуш покинет свой пост в «ПСЖ» одновременно с уходом Мбаппе

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш может покинуть свою должность.

Как сообщает PSG Community, португалец уйдет одновременно с продажей форварда Килиана Мбаппе в «Реал». Руководству клуба не нравятся близкие отношения Кампуша с агентом Жорже Мендешем, следствием которых стали многочисленные трансферы. Покинув «ПСЖ», менеджер сосредоточится на своей деятельности в «Сельте».

Отмечается, что Луис Энрике, будущий главный тренер команды, получит намного более широкие полномочия, чем его предшественники, и заметно более крупный бюджет. Испанец хотел бы привлечь к работе близких ему людей и даже увидеть кого-нибудь из них в составе руководства клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» дал Мбаппе 2-3 недели на окончательное решение о своем будущем. В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке 24-летнего игрока за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Вместе с парижанами форвард пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).