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Сегодня, 15:25

Матюиди считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Мария Гусева

Французский полузащитник, выступающий за «Интер Майами», Блез Матюиди считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема достоин того, чтобы получить «Золотой мяч» в этом году.

«Он провел невероятный сезон. Его карьера тоже восхитительна. То, чего он добился за свою карьеру, будь то в «Лионе» или «Реале», просто фантастика. Если он получит «Золотой мяч», то это будет заслуженно. Я надеюсь, Бензема сможет достойно выступить на чемпионате мира. Для него это будет справедливой наградой», — цитирует GFFN Матюиди.

В августе Бензема вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022. 34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится 17 октября в Париже.

Блез Матюиди
Карим Бензема
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Реал
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