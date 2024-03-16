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Франция

16 марта, 13:27

Мбаппе пообещал «ПСЖ» не объявлять об уходе до конца четвертьфинала ЛЧ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет объявлять о своем уходе из команды до конца 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport.es.

По информации источника, такое обещание 25-летний француз дал руководству парижан. В «ПСЖ» не хотят, чтобы команда отвлекалась на новости об игроке в решающей стадии сезона.

При этом отмечается, что в «ПСЖ» уже не сомневаются, что Мбаппе покинет команду по окончании сезона. Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Реалом».

«ПСЖ» сыграет против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Париже 10 марта, ответный — 16 марта в Испании. В случае победы «ПСЖ» встретится в полуфинале с победителем пары «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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