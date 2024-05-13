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Сегодня, 01:00

Мбаппе простился с Парижем голом и поражением, «Монако» Головина в Лиге чемпионов, 400 побед Симеоне

Мбаппе провел последний домашний матч за «ПСЖ»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Футболисты «ПСЖ» празднуют победу в чемпионате Франции-2023/24.
Фото Reuters
1/2
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Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: чудо-гол Де Пауля

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:0
Сельта

«Атлетико» продолжает получать подарки от «Атлетика», который в субботу героически отыграл два мяча против «Осасуны» (2:2), но получил за это лишь одно очко. Только у Диего Симеоне в этом сезоне просто не бывает. Вроде бы «матрасники» владели инициативой и прижимали «Сельту» к воротам, но толку — ноль. Больше того, Облаку пришлось вытаскивать из-под перекладины удар Аспаса из центра штрафной.

Видя бессилие команды в попытках пробить Гуаиту, тренер хозяев все же изменил игру заменами. Причем Гризманн оказался в числе тех, кто не доиграл до финального свистка. Но главное — джокеры дали огня. Барриос бил с лета в стиле футбольных симуляторов, и его гол совместными усилиями отменили Гуаита и перекладина. Зато Де Пауль попал так попал — поймал выбитый из штрафной мяч на грудь и вторым касанием с лета послал его в дальнюю «девятку».

Или в «десятку». Да еще дуплетом. Во-первых, «Атлетико» в одном шаге от Лиги чемпионов, увеличив отрыв от пятого места до восьми очков за три тура до финиша. Во-вторых, Симеоне вошел в историю. Аргентинец — первый в испанском футболе тренер, который выиграл 400 матчей с одной командой на профессиональном уровне. Для этого Диего потребовалось 678 встреч.

Италия: «Юве» думал о Кубке?

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Салернитана

Как бы Массимилиано Аллегри ни уверял, что о финале Кубка Италии его команда будет думать только после тура, все говорило об обратном. В игре с покидающим серию А соперником «Ювентус» целый тайм выглядел бледно. Туринцы пропустили после углового, а если бы не вытянувший мяч из верхнего угла Щенсны, все выглядело бы совсем печально. Причем вскоре вратарю пришлось останавливать выход один на один, и в пограничной ситуации поляк мог стать виновником назначения пенальти.

Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук против футболиста &laquo;Ромы&raquo; Эдоардо Бове. Миранчук чуть не забил «Роме» в одном из важнейших матчей сезона. Но «Аталанта» справилась и без его гола

Не просто так режиссер трансляции уже в середине первого тайма показал начавшего активно разминаться Кьезу. Однако его выход и сразу три замены в перерыве позволили лишь избежать позора. Да и то — в компенсированное время. Моментов, правда, хватало и до развязки. Чего стоят промах Влаховича при выходе один на один или выстрел Миретти в перекладину! Спас же команду от позора угловой, при подаче которого Локателли переправил мяч в район дальней штанги, и Рабьо в падении забил из совсем не очевидной позиции.

Германия: юбилей Нойера и рекорды «Байера»

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 18:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:0
Вольфсбург

Если «Боруссия» на радостях после выхода в финал Лиги чемпионов проиграла с крупным счетом, то не добравшаяся до главного матча сезона «Бавария» одержала в общем-то дежурную победу. Но как минимум для двух человек эта встреча стала особенной. Так, открывший счет хорватский полузащитник Звонарек из второй мюнхенской команды забил первый мяч в бундеслиге. Для него все впереди, тогда как голкипер Нойер отметил юбилей. Воскресная игра стала для него пятисотой в бундеслиге, и прежде данной отметки достигли только три вратаря. Это Оливер Кан (557), Айке Иммель (534) и Ули Штайн (514).

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
12 мая, 20:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:5
Байер

Главный итог очередного концерта невероятного «Байера» — достижение круглой цифры. Теперь европейский рекорд — 50 матчей с начала сезона без единого поражения. Удивительно другое: леверкузенцам пришлось героически спасаться в добавленное арбитром время в двух последних матчах на своем стадионе. Зато в гостях команда Хаби Алонсо беспощадна. В позапрошлом туре это на себе ощутил «Айнтрахт» (6:1), а теперь пять пробоин получил «Бохум». Вдобавок ко всему «Байер» не пропустил в 16-м матче, повторив клубный рекорд. А еще команда стала третьей в истории без гостевых поражений в одном чемпионате. Прежде это дважды удавалось «Баварии» (1986/87 и 2012/13).

Футболисты &laquo;Байера&raquo; празднуют победу над &laquo;Бохумом&raquo;. «Байер» не проиграл в 50-м матче подряд. До требла — две победы

Франция: прорыв «Монако»

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:3
Тулуза

Парижские ультрас подготовили к прощальному матчу Мбаппе на «Парк де Пренс» крутой баннер и растяжку, на которой было написано, что дитя парижского пригорода стало легендой «ПСЖ». Некоторые, правда, в момент объявления составов в адрес капитана свистели, но в любом случае Килиан довольно быстро порадовал всех без исключения 256-м голом за парижский суперклуб.

Капитан принял длинную передачу, обвел голкипера и поразил пустые ворота. Отмечать гол Мбаппе помчался к также покидающему Париж голкиперу Кейлору Навасу. Поблагодарил форвард и ассистировавшего ему вратаря Арнау Тенаса. Итоговое поражение смазало картину, но не отменило торжественности момента и церемонию после финального свистка.

Футболисты «ПСЖ» празднуют победу в чемпионате Франции-2023/24.
Фото Reuters
Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:2
Монако

«Монако», который проводит концовку сезона без травмированного Александра Головина, за тур до финиша гарантировал себе возвращение в Лигу чемпионов, Монагаски в последний раз выступали на групповой стадии главного еврокубка в сезоне-2018/19, когда российский легионер только переехал во Францию. После этого красно-белым дважды не удавалось преодолеть групповой барьер, где они спотыкались на «Шахтере» и ПСВ.

Статистика дня
4 -м — после Дольберга, Луиса Суареса и Хюнтелара — футболистом «Аякса», сделавшим в этом столетии хет-трик в первом тайме, стал Бергвайн.
13 сезонов спустя в бундеслигу возвращается «Санкт-Паули».
16 очков с момента назначения на пост главного тренера Игора Тудора набрал «Лацио». На данном отрезке это лучший показатель в серии А наряду с выигравшим скудетто «Интером».
20 голов после 80-й минуты забил в текущем чемпионате Турции «Галатасарай», что принесло лидирующим стамбульцам 11 очков.
32 матча с момента дебюта в бундеслиги не знает поражений защитник «Байера» Гримальдо. Лучшим же остается показатель другого испанца — бывшего «Баварца» Хави Мартинеса (39 игр).
34 года и 329 дней — возраст нападающего Обамеянга, который стал самым возрастным футболистом «Марселя» с полутора десятками голов за сезон. Прежний рекорд Марио Зателли (34 года и 89 дней) держался с 1947 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Атлетико
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
2
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