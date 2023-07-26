Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:53

Мэр Парижа призвала «ПСЖ» сохранить Мбаппе в команде

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен

Мэр Парижа Анн Идальго попросила руководство «ПСЖ» сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде.

«Я не понимаю, в какие игры играет «ПСЖ». Мбаппе — лучший игрок в мире. Признаюсь, я ничего не понимаю в ситуации, но Килиан — экстраординарный футболист, его нужно оставить в Париже. Думаю, это также его желание — остаться здесь как можно дольше. Вопрос в действиях «ПСЖ», — приводит слова Идальго RMC Sport.

24 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов платить 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
История жизни президента UFC Даны Уайта
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
В Варшаве возмутились наглостью приезжающих за пособием украинских беженцев
В США рассказали о возможных последствиях участия Тревора Рида в боях на Украине
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
В «Барселоне» оценили возможный трансфер Мбаппе в «Реал»
Серхи Роберто: «Переход Мбаппе в «Барселону»? Не уверен, возможно ли это»
Мостовой: «Глядя на предложение Мбаппе, убеждаешься, что саудиты не знают, что такое деньги»
«ПСЖ» — «Аль Наср»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)
«Барселона» не рассматривает вариант с приобретением Мбаппе
Яннис Адетокунбо — о предложении «Аль-Хиляля»: «Вы можете взять меня, я похож на Килиана Мбаппе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стартовали переговоры между агентом Мбаппе и «Аль-Хилялем»