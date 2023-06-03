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Сегодня, 20:29

Месси обратился к клубу и болельщикам после заявления об уходе из «ПСЖ»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий Лионель Месси поблагодарил «ПСЖ» за проведенное время в составе французской команды. Ранее, 3 июня, стало известно, что 35-летний аргентинский футболист покинет клуб по окончании сезона-2022/23.

«Спасибо клубу, городу Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте.

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей за парижан, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Месси в 45 миллионов евро. Ранее нападающий выступал за «Барселону».

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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