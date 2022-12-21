Месси останется в «ПСЖ» с 90 процентной вероятностью

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси скорее всего продлит контракт с клубом.

Как сообщает Mundo Deportivo, после победы на ЧМ-2022 35-летний футболист считает, что может продолжать играть на топ-уровне еще минимум два года. Руководство парижан хочет этим воспользоваться, заключив с футболистом новый контракт.

По данным источника, шансы «ПСЖ» сохранить игрока составляют порядка 90 процентов.

20 декабря стало известно, что Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» от президента клуба.

В текущем сезоне форвард сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23.