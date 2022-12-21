Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:26

Месси останется в «ПСЖ» с 90 процентной вероятностью

Анна Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси скорее всего продлит контракт с клубом.

Как сообщает Mundo Deportivo, после победы на ЧМ-2022 35-летний футболист считает, что может продолжать играть на топ-уровне еще минимум два года. Руководство парижан хочет этим воспользоваться, заключив с футболистом новый контракт.

По данным источника, шансы «ПСЖ» сохранить игрока составляют порядка 90 процентов.

20 декабря стало известно, что Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» от президента клуба.

В текущем сезоне форвард сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
В «Барселоне» считают, что Месси очень счастлив в «ПСЖ» и вернуть его будет сложно
Президент «ПСЖ» заявил, что Месси готов продлить контракт с клубом
Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при успехе в Лиге чемпионов
Президент «ПСЖ» — о контракте Месси: «Договорились, что после ЧМ-2022 сядем и все обсудим»
В «Барселоне» решили отказаться от идеи вернуть Месси из-за возраста игрока
«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022. На базе клуба одним из первых его обнял Гальтье