Мостовой: «Бензема принял логичное решение завершить карьеру в сборной Франции»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о решении форварда «Реала» Карима Бензема завершить карьеру в национальной команде Франции.

«Бензема принял логичное решение завершить карьеру в сборной, — цитирует Sport24 Мостового. — Ему сейчас 35 лет. На следующем ЧМ будет уже 40. Смысл дальше? Чемпионат в Катаре пропустил из-за травмы. Обдумал, все взвесил и решил покинуть команду. Конечно, Бензема мог очень многое сделать для Франции на этом чемпионате. В последних двух играх как раз не хватало нападающего, как Бензема. Жиру моментами выпадал. Да, оказывался в нужном месте и забивал, но все равно именно Бензема нужен был французам. Тем более, он в своей хорошей форме».

Бензема провел за сборную Франции 97 матчей и забил 37 голов. В составе национальной команды он стал серебряным призером ЧМ-2022 и победителем Лиги наций в 2021 году.

На чемпионате мира-2022 сборная Франции стала серебряным призером, проиграв в финале Аргентине в серии пенальти (основное время — 2:2, дополнительное время — 3:3, серия пенальти — 2:4).