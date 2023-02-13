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Сегодня, 20:11

Неймар подтвердил слухи о конфликте: «Не нормально, когда такие истории уходят в прессу, это должно оставаться между нами»

Иван Шитик
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
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Нападающий Неймар прокомментировал разговоры о его конфликте с футбольным советником французского «ПСЖ» Луишем Кампушем после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3).

«Был небольшой разговор. Мы не договорились. С нами это происходит каждый день, но я их всех люблю.

Футбол — это не только футбол. Любовь — не только дружба. Бывает, что у нас происходят дискуссии. Мы не привыкли проигрывать, когда идут поражения, конечно, нас это беспокоит. Это часть процесса совершенствования.

Случилось так, что такие слухи появились в ключевой момент сезона. Мы должны выяснить, что происходит, это не нормально, когда такие истории уходят в прессу, это должно оставаться между нами. Мы должны держаться вместе. Я гарантирую вам, что многие сведения неверны, а некоторые — верны», — цитирует Неймара RMC Sport.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Источник: Неймар пока не собирается уходить из «ПСЖ»