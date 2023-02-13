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Сегодня, 18:21

Источник: Неймар пока не собирается уходить из «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Неймар может серьезно подумать об уходе из клуба, если его поставят перед фактом, что не рассчитывают на него в команде. Однако пока руководство «ПСЖ» сохраняет веру в игрока, сообщает журналист Фабрис Хоукинс.

В мае 2022-го в «ПСЖ» подтверждали слухи о том, что готовы продать Неймара, если им поступит интересное предложение.

Недавно Неймар сильно поругался с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Напомним, что Неймар в этом году получил награду Samba Gold, ежегодно присуждаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

В этом сезоне от провел за «ПСЖ» 27 матчей, забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.

Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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