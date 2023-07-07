«ПСЖ» готов продать Мбаппе в любой клуб, который предложит самую выгодную сумму за футболиста

«ПСЖ» готов продать нападающего Килиана Мбаппе этим летом, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, клуб дал 24-летнему французу понять, что отпустит его в случае, если тот не станет продлевать контракт, действующий до конца июня 2024 года.

Парижане согласны продать футболиста в любой клуб, который сможет позволить себе покупку игрока. «ПСЖ» хочет выручить как минимум 150 миллионов фунтов и примет самое выгодное предложение из тех, что поступят этим летом.

Главным претендентом на Мбаппе считается «Реал», однако в пятницу, 7 июля появилась информация о том, что предложение по французу также сделал «Ливерпуль».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в августе 2017 года, в июле 2018 года парижане выкупили форварда за 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.