«ПСЖ» разработал план по уходу Мбаппе, а «Реал» ждет от игрока решения о трансфере

«ПСЖ» уже разработал план в случае ухода нападающего клуба Килиана Мбаппе, так как «Реал» сделал предложение футболисту.

Как сообщает AS, мадридский клуб сделал сегодня, 1 января, официальное предложение 25-летнему форварду и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

По данным The Athletic, «ПСЖ» уже разработал все бюджеты и планы, готовясь к возможному уходу своего звездного игрока. Парижане по-прежнему хотят, чтобы Мбаппе остался в команде, и не теряет надежды заключить с ним новый контракт. «ПСЖ» сэкономит около 40 миллионов на зарплатах, если Мбаппе перейдет в «Реал» в этом месяце, но в настоящее время они ведут переговоры о продлении контракта его брата Итана, что может повлиять на его окончательное решение.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет получать в «Реале» вдвое больше, чем нынешние лидеры мадридского клуба.

Действующее соглашение француза с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.