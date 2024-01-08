RMC Sport: В «ПСЖ» не знают о соглашении между Мбаппе и «Реалом»

Руководство «ПСЖ» не в курсе о достигнутом соглашении между форвардом команды Килианом Мбаппе и «Реалом», утверждает RMC Sport.

По информации источника, парижане до сих пор ожидают окончательного решения 25-летнего футболиста.

Ранее издание FootMercato сообщило, что «Реал» достиг с Мбаппе полного соглашения о переходе.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», в которых забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с французской командой истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.