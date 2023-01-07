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Сегодня, 18:01

Симеоне заявил, что Месси всегда будет играть решающую роль в любой команде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил, как на «Барселону» повлиял уход Лионеля Месси.

«Где бы ни был Месси, он всегда будет играть решающую роль, будь то в сборной, в своей нынешней команде или в «Барселоне». С игроком, обладающим характеристиками Лео, больше шансов на победу. Когда я играл на чемпионате мира с Марадоной, который уже был ветераном, казалось, что нам трудно проиграть, потому что у нас лучшие. А если у вас есть лучшие, то вам легче победить», — приводит слова Симеоне As.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач.

С августа 2021 года нападающий выступает за «ПСЖ» и провел за французский коллектив 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.

35-летний аргентинец со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Источник: https://as.com/futbol/primera/simeone-cada-partido-es-un-momento-importante-para-todos-n/
Диего Симеоне
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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