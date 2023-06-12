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Сегодня, 09:50

В «ПСЖ» предполагают, что Мбаппе уйдет в «Реал» в следующем году

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» считает, что форвард команды Килиан Мбаппе перейдет в «Реал» в 2024 году, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, в клубе не думают, что Мбаппе примет следующий контракт от «ПСЖ». Сообщается, что парижане не собираются продавать форварда в летнее трансферное окно.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Мбаппе не перейдет в мадридский клуб в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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