«ПСЖ» отстранил и оштрафовал Месси. Это конец отношений?

Правильно ли поступил клуб?

Лео Месси отстранен от команды, сообщает RMC Sport. Одному из лучших футболистов в истории попросту запретили тренироваться и играть, а также перестанут выплачивать зарплату — таково наказание сроком на две недели. С учетом масштаба личности и контекста ситуация нерядовая. Что же произошло в Париже и что будет дальше?

Причина конфликта — поездка в Саудовскую Аравию

У «ПСЖ» непростая весна — команда проиграла в чемпионате уже три матча в последних шести турах и все еще не решила вопрос с титулом. Третье поражение случилось в игре с «Лорьяном» в конце апреля, и как раз после этой встречи Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию. С этой страной его связывает спонсорский контракт: Лео — туристический посол саудовцев и получает за это около 25 миллионов долларов в год. Так что аргентинец отлучился по коммерческим делам, несмотря на поражение, чем и взбесил клубных боссов.

Во-первых, согласно договоренности, Лео мог улететь только в случае, если команда победит или сыграет вничью. Однако «ПСЖ» проиграл, так что Месси нарушил договоренность. Во-вторых, его партнерство с саудовцами наверняка напрягает владельцев «ПСЖ» еще и потому, что парижане плотно аффилированы с Катаром — одним из злейших политических соперников аравийцев. Наконец, медиа в последние месяцы активно отправляют аргентинца в чемпионат Саудовской Аравии, играть вместе с Роналду — рекламную поездку можно расценить как способ давления на парижан при продлении контракта.

Получается, Месси нарушил клубные правила и улетел рекламировать фактически враждебную к владельцам «ПСЖ» страну в то время, когда должен был тренироваться в Париже. Пока одноклубники вкалывали из-за поражения, Лео выставлял хвалебные посты о Саудовской Аравии в соцсетях — а болельщики еще и начали спекулировать на теме, рассуждая о переходе в новый чемпионат. Так что боссы разозлились весьма ожидаемо.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Санкции от «ПСЖ»

О наказании для Лео стало известно практически сразу. Французские медиа писали о том, что Месси подвергнется санкциям еще тогда, когда футболист был в Саудовской Аравии. Вопрос был в строгости.

И, кажется, наказали Лионеля максимально сурово. Так, Месси две недели не будет тренироваться с командой, принимать участия в играх, а также ему не выплатят зарплату за это время. Фактически, аргентинец остался без клуба до 16 мая и пропустит две игры чемпионата Франции.

Ведущие французские издания подали наказание как справедливое — согласно инсайдам, президент клуба Насер Аль-Хелаифи был разозлен и убежден, что ни один игрок не может быть выше клуба, преференций отдельному футболисту быть не должно — даже если его зовут Лионель Месси.

«Никто не может быть выше «ПСЖ». Болельщики злятся на игру и отсутствие дисциплины, и это не очень хороший пример. Месси ничем не отличается от кого-либо еще. Если вы улетаете за тысячи километров по коммерческому делу, вам нужно разрешение от клуба. Есть линии, которые нельзя пересечь», — анонимно сказал один из источников французских медиа в «ПСЖ».

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Реакция Лео и конец истории

О реакции футболиста трудно судить — если верить инсайдам, официального извещения он еще не получил. Однако история чуть сложнее, чем кажется, и небольшое оправдание у Месси есть. Так, во Франции сообщают, что он уже дважды переносил путешествие в Саудовскую Аравию из-за результатов, и откладывать больше не мог — якобы в стране, где он является туристическим послом, дальше настанет дикая жара и отправиться туда Лео не сможет.

Поэтому он запланировал решить коммерческие дела 1 мая и якобы даже договорился об этом с клубными боссами, включая Аль-Хелаифи. И даже когда он улетал все еще было в силе — а запрет якобы ввели чуть ли не задним числом, когда Месси уже был в Саудовской Аравии и вернуться обратно никак не мог.

Неизвестно, правда это или нет — но очень похоже, что отношения Лео и «ПСЖ» окончательно испортились. Каталонские инсайдеры пишут о том, что Месси больше не сыграет за парижан и постарается заключить контракт с другим клубом, одним из основных вариантов является «Барселона». Как сообщается, эксцесс не повлиял на решительность парижан продлить соглашение с аргентинцем, но по мнению L`Equipe, это очень маловероятно.

Еще интереснее, что «ПСЖ» может стать чемпионом как раз в отсутствие Лео и это, вероятно, будет финиш его французской карьеры. А как вы считаете — справедливо ли отстранили Месси или парижане перегнули палку в отношении легендарного игрока?