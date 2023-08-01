Килиан Мбаппе: как родители влияют на его карьеру, сколько зарабатывает, чем владеет и какие клубы могут его купить

Отвечаем на популярные вопросы о форварде сборной Франции и «ПСЖ».

Когда и где родился Мбаппе

Килиан Мбаппе родился 20 декабря 1998 года в 19-м округе Парижа на северо-востоке столицы Франции. Мальчик рос в коммуне Бонди, где начал заниматься футболом с шести лет в 2004 году.

Кто родители Мбаппе

Отец Килиана — камерунский футбольный тренер и по совместительству агент сына Вильфрид. Мать форварда «ПСЖ» — бывшая профессиональная гандболистка Файза Ламари (девичья фамилия). У женщины есть алжирские корни. Файза также представляет интересы Мбаппе в переговорах.

Как мама влияет на карьеру Мбаппе

Файза отвечает за имидж Килиана, рекламу, финансы, переговоры с командами и благотворительность. Ламари является директором компании KEJWF (название, образованное от семейной аббревиатуры). Через эту фирму проводят сделки по имиджевым правам Мбаппе и рекламным контрактам.

Как папа влияет на карьеру Мбаппе

Вильфрид Мбаппе был первым тренером Килиана в клубе «Бонди». Отец игрока сборной Франции также занимается агентской деятельностью.

Какую религию исповедует Мбаппе

Килиан Мбаппе исповедует христианство. Его отец тоже христианин, а вот мать — мусульманка.

На каких языках говорит Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» свободно говорит на трех языках: французском, испанском и английском. По информации СМИ, в последнее время Килиан продвинулся в изучении португальского.

Почему Мбаппе называют Черепашкой-ниндзя

В 2017 году одноклубники по «ПСЖ» придумали Килиану прозвище Черепашка-ниндзя. Защитник Преснель Кимпембе и хавбек Адриен Рабьо стали так называть Килиана из-за внешнего сходства с героями мультфильмов. Партнеры по команде однажды даже подарили нападающему коробку с фиолетовой повязкой, которую носил персонаж Донателло.

Какие достижения в карьере Мбаппе

Килиан Мбаппе — шестикратный чемпион Франции: один раз в составе «Монако» (сезон-2016/17) и пять раз — в составе «ПСЖ» (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23). Игрок дважды становился обладателем Кубка французской лиги (2017/18, 2019/20), трижды выигрывал Кубок (2017/18, 2019/20, 2020/21) и два раза — Суперкубок страны (2019, 2020). В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира-2018, вице-чемпионом мира-2022 и победителем Лиги наций-2020/21. Он также является чемпионом Европы со сборной Франции U-19 (2016).

Сколько голов за карьеру забил Мбаппе

Килиан Мбаппе забил 244 гола на клубном уровне и 40 мячей в составе сборной Франции по состоянию на 31 июля 2023 года.

Как Мбаппе играет за сборную Франции

Нападающий провел 70 матчей за сборную Франции, забил 40 голов, сделал 24 результативные передачи и получил 5 желтых карточек на момент 31 июля 2023-го. Килиан дебютировал за национальную команду 25 марта 2017 года в игре квалификации ЧМ-2018 с Люксембургом (3:1).

В каком клубе Мбаппе сейчас играет

С 31 августа 2017-го Килиан Мбаппе является игроком «ПСЖ». Парижане заплатили за него 180 миллионов евро «Монако».

Какой контракт у Мбаппе с «ПСЖ»

Контракт форварда с клубом из Парижа действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть опция об автоматическом продлении договора на еще один сезон, но она может быть активирована только при желании игрока.

Сколько получает Мбаппе в год и месяц

По данным L'Equipe, Килиан Мбаппе в «ПСЖ» зарабатывает 6 миллионов евро в месяц до вычета налогов. В год по контракту с парижским клубом форвард получает 72 миллиона евро.

Кто из футболистов получает больше всех

По информации Forbes, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. С мая 2022-го по май 2023 года португалец заработал 136 миллионов долларов, из них 46 — прямая зарплата, а 90 футболист получил за счет работы за пределами футбольного поля.

Какой собственностью владеет Мбаппе