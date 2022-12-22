Месси остается в Париже. Простить «Барселону» и Лапорту ему было сложно

Лучший футболист ЧМ-2022 определился со своим будущим.

«Никаких переговоров до завершения чемпионата мира» — эта позиция Лионеля Месси оставалась неизменной, но теперь, когда главный турнир в жизни великого аргентинца выигран, можно обсуждать будущее. Пока устно, потому что Лео в коротком отпуске наслаждается ярчайшим моментом своей карьеры. Но уже очевидно: все идет к самой ожидаемой развязке и подписанию нового контракта с «ПСЖ».

Сначала появилась информация, что Месси получил приглашение на переговоры от президента парижан Нассера Аль-Хелаифи. Потом — новость о предварительной договоренности парижан и 35-летней звезды о продолжении сотрудничества. Согласно информации одного из главных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо, финансовые условия будут обсуждаться уже на отдельной встрече, а действующий до лета 2023 года контракт будет продлен минимум на один сезон. По другим данным, Лео останется в Париже до 2025 года.

Что до иных вариантов, то к Месси обращались представители «Интер Майами» и «Барселоны», но ни по одному направлению не было никаких движений навстречу друг другу. С американцами все в принципе понятно, ведь в своем нынешнем состоянии Лео рано думать о предпенсионных заработках. Даже Криштиану Роналду, имеющий на руках предложение от «Аль-Нассра», даст окончательный ответ саудовскому клубу лишь после изучения всех вариантов в Европе.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Только 37-летний португалец, что уже очевидно, едет с футбольной ярмарки. Это, впрочем, совсем другая история, а Месси по-прежнему востребован в топ-клубах. Вот только в «Барселоне» его точно не будет. Это, бесспорно, была бы очень красивая история, но уж слишком болезненным для Месси получилось расставание с каталонским клубом. И это не тот случай, когда все грехи можно списать на бывшего президента сине-гранатовых Жозепа Бартомеу.

Жоан Лапорта, конечно, может кивать на предшественника и будет отчасти прав, так как в долговую яму клуб загнало не пытающееся всеми силами выбраться из пропасти нынешнее руководство. Однако есть несколько крайне неприятных моментов, где всю ответственность взял на себя Лапорта. И речь не о красивых словах о том, что будущее клуба важнее всего, даже если речь идет о Месси, а о конкретных поступках.

Прежде всего, о том, как на Лео вылили ушат холодной воды, доведя новость о том, что его уже согласованный по всем пунктам контракт, на подписание которого он прилетел, не будет активирован. Худшего момента и способа сообщить об этом придумать сложно.

Тем более руководство «Барсы» прекрасно знало и о проблемах с ФФП, и о санкциях, наложенных на клуб за несоблюдение правил ла лиги о потолке зарплат. Трудно поверить, что сине-гранатовые всерьез рассчитывали на исключение из правил ради самой яркой звезды испанского чемпионата. И хотя на прощальной пресс-конференции не сдержавший слез Месси говорил только правильные слова, обида на родной клуб никуда не делась.

Она скорее даже росла, так как и аргентинцу, и миллионам болельщиков было сложно понять, как отсутствие средств на новый контракт Лео сочетается с последовавшей несколько месяцев спустя покупкой в «Манчестер Сити» Феррана Торреса. И пусть там были нюансы с отсрочкой платежей, 55 миллионов евро откуда-то нашлись.

Кроме того, Месси и его окружение раздражало то, как Лапорта эксплуатирует имя бывшего капитана в своих многочисленных интервью. Каталонский босс не унялся даже после звонка Хорхе Месси. Перед летним класико в США он заявил, что история Лео и «Барселоны» еще не закончена. А сейчас, когда план по возвращению кумира на «Камп Ноу» проваливается, близкие к каталонскому клубу СМИ вбрасывают невероятные новости.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

То о решении ради Месси отказаться от подписания Бернарду Силвы. То о планах Лапорты в ближайшее время позвонить Лео и уговорить его не подписывать никаких контрактов, а летом 2023-го перейти в «Барсу» свободным агентом. Последняя версия выводит руководство из-под огня критики, демонстрируя желание вернуть Лео домой. Но одновременно и подтверждает информацию о сохраняющихся финансовых проблемах.

Не просто так обещавший Хави зимой новых игроков Лапорта говорит о том, что знаменитых экономических рычагов больше не осталось, и называет нынешний состав конкурентоспособным. Да еще и предрекает грядущие летом проблемы с правилом «4 к 1», когда для регистрации новых игроков платежную ведомость потребуется разгрузить на сумму, в четыре раза превышающую зарплаты новобранцев.

Зато у «ПСЖ» никаких проблем с финансами нет. И, что даже важнее, после тяжелого первого года Месси полностью адаптировался в Париже. Будь иначе, он не показывал бы с первых матчей нынешнего сезона свой лучший футбол и не подошел бы к чемпионату мира в идеальной форме. Наконец, во французской столице его приняли в самый сложный момент карьеры, а главное — Лео снова счастлив. Осталось только реализовать парижскую мечту о победе в Лиге чемпионов. И, судя по развитию событий, время на это у Месси будет.