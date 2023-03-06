«Головин не умеет защищаться». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Труа» (2:2).

Не хватало точности

L'Equipe уже в заголовке отмечает очевидное — «Монако» остается хрупким. Хотя монегаски по-прежнему в таблице третьи, они упустили возможность опередить игравший поздно вечером «Марсель». Отдельной похвалы от самого авторитетного спортивного СМИ Франции удостоился только Бен Йеддер, отличившийся при помощи Александра Головина. С 16 голами капитан монегасков догнал канадца Дэвида из «Лилля» и уступает в гонке снайперов только звезде «ПСЖ» Мбаппе.

Портал Maxifoot, отмечая дубль Бен Йеддера, признает, что «Монако» разочаровал. В тексте о матче отмечена роль Головина в трех голевых атаках. Не только в той, когда монагаски забили второй мяч, но и в случаях с пропущенными мячами. Отсюда скромная оценка 4,5.

«Находящийся в отличной форме с начала года россиянин, продлив контракт на этой неделе, стал воплощением разочарования от этой игры. Несмотря на хорошее движение, атакующий полузащитник «Монако» отличался своей неточностью. Куаме слишком легко ушел от него, открыв счет. Затем монегаск своим навесом организовал едва не ставший решающим гол Бен Йеддера. Однако он также проявил слабость перед Конте, навесившим на сравнявшего счет Угбо».

В свою очередь сайт Homme du Match оценил игру Головина не столь критично. Российский полузащитник получил достойную шестерку. «Ему не хватало точности, что казалось необычным. Положительный момент — его отличные оборонительные действия, во время которых он много раз возвращал владение мячом», — отмечено в персональном комментарии.

Наконец, Monaco Tribune в своем материале отмечает, что неудачная серия команды из княжества продолжается, и шанс возродиться в игре с аутсайдером упущен. Позитив найден в результативности Бен Йеддера, который чаще сидел на скамейке в первой части сезона, но преобразился после Нового года и стал главной ударной силой красно-белых. Эту трансформацию сравнили с революцией.

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Труа» (2:2). Фото Global Look Press

Он приучил к другому уровню

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своем обзоре игры не скрывает разочарования результатом и тем, как была упущена победа над одним из аутсайдеров лиги 1. В традиционной рубрике Les Tops, les Flops есть герои — Эмболо и Кайю Энрике. А есть масса разочарований, что изменило традиционный подход с двумя пунктами.

В дополнительном — третьем — едином списке фигурируют Фолланд, Диатта, Якобс, Боаду, Нюбель и главный тренер Филипп Клеман.

Отдельно отмечена неудачная игра привычных лидеров — Фофана и Головина. «Он показывал нам такую легкость в своей игре и такое мастерство с самого начала сезона... А тут совершенно невзрачный матч нашего атакующего полузащитника, к которому добавилось много неловких действий почти во всех фазах игры», — отмечает администрация сайта.

«Удары мимо ворот — это ненормально, Боаду, Бен Йеддер и даже Головин должны попадать в створ. Это не вина Нюбеля и не вина Клемана, когда мажут с шести метров», — отметил один из факторов неудачного результата Laila.

При этом некоторые болельщики в своих комментариях требовали записать на российского легионера голевую передачу, не понимая, что без касания вратаря гол просто не засчитали бы из-за офсайда Бен Йеддера.

«Верните голевой пас князю Головину», — требовал Z567743.

«Головин не умеет защищаться. Сегодня он у истоков двух пропущенных мячей», — критиковал российского легионера YACA-RCM.

«Недопустимо на таком уровне», — написал про действия Головина при пропущенных мячах ArxTarpeiaASM.

«В этой команде спасают только Головин и Бен Йеддер», — словно в противовес отметил роль россиянина в созидании yugobe_hugo.

«Какой смысл говорить о бестолковом Диатта? Именно Головина и Бен Йеддера мы имеем право критиковать. Забили, великолепно, но мы не должны забывать, что до 75-й минуты они потратили время впустую», — не согласился с оценкой лидеров Frayyyzinga1.