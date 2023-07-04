Личка начал в «Динамо» с победы. Без новичков и девяти игроков основы

Бело-голубые обыграли «СКА-Хабаровск» — 2:1.

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«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 1:2 (1:1)

Голы: Анисимов, 14 — в свои ворота (0:1). Фернандес, 29 — в свои ворота (1:1). Макаров, 83 (1:2).

Нереализованный пенальти: Фомин, 74 (вратарь)

«Динамо»: Шунин (Будачев, 46), Скопинцев (Паршивлюк, 46), Бессмертный (Лаксальт, 46), Фернандес (Лепский, 46), Кутицкий (Захарян, 65), Маричаль (Зайдензаль, 46), Захарян (Фомин, 46), Карапузов (Грулев, 46), Мазурин (Макаров, 46), Тюкавин (Школик, 46), Зазвонкин (Лесовой, 46).

4 июля.

Бело-голубые одними из последних приступили к подготовке к сезону. Если тот же «Локомотив» еще в июне провел два контрольных матча (да и для хабаровчан встреча с «Динамо» стала третьей нынешним летом), то команда Марцела Лички вышла из отпуска 26 июня, а впервые сыграла 4 июля.

При этом под дикими нагрузками — при Славише Йокановиче такие не снились, да и у Сандро Шварца были поменьше. Так что какие-то выводы по игре на забитых мышцах делать явно рано. Тем более что чешский тренер не мог рассчитывать в матче с командой Романа Шаронова на девятерых футболистов. Майсторович выбыл надолго еще весной, также по медицинским соображениям не появились на поле Смолов, Гладышев и Лещук, а уже на предматчевой разминке получил повреждение Норманн.

Денис Макаров («Динамо») в матче против «СКА-Хабаровска». Фото ФК «Динамо»

Из-за игр за сборную только присоединились к команде Даса и Нгамале, а Гагнидзе и Сазонов совсем недавно завершили выступление за молодежку Грузии — им дали отдохнуть до 10 июля.

В итоге в обоих таймах основу разбавляли дублеры — Бессмертный, Зазвонкин, Лепский, Зайдензаль, Будачев. Что, конечно, нивелировало разницу в классе. Плюс сыграли вернувшиеся из аренд в ФНЛ Мазурин и Школик, а также Карапузов, которого на сезон отдавали в «Ахмат». Он неплохо смотрелся и в грозненском клубе, и во вторник открыл счет голам «Динамо» при Личке.

Хабаровчане отыгрались после срезки Фернандеса, но во втором тайме Макаров реализовал выход один на один после передачи Фомина. Даниил отметился не только голевым пасом, но и смазанным пенальти за снос Захаряна.

Личка логично отметил после матча, что его в первую очередь интересовал не результат, а как футболисты справляются с нагрузками, проявляют характер и пытаются перенести на поле то, о чем договаривались в раздевалке. «А победа всегда имеет положительное значение для уверенности в выбранном курсе», — добавил Марцел.

Думается, тренера сейчас куда больше волнует возвращение в строй травмированных и сборников, чтобы они как можно скорее догнали в готовности партнеров. А также приезд новичков, которых еще надо встроить в команду.

По данным «СЭ», в «Динамо» планируют приобретение от двух до четырех футболистов серьезного уровня, которые могли бы претендовать на роль лидеров. В первую очередь речь идет о центральном защитнике, а также об опорном полузащитнике.

Ну а какие-то первые выводы об игре «Динамо» при Личке можно будет делать на выходных, когда бело-голубые сыграют два матча в Братском кубке с ЦСКА.