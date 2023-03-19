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Сегодня, 12:49

Азмун пропустит товарищеский матч против сборной России

Виталий Косик
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Форвард «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун пропустит сборы национальной команды, сообщает Isna.

По информации издания, футболист обратился к тренерскому штабу сборной с просьбой не участвовать в тренировочном сборе по семейным обстоятельствам.

Таким образом нападающий пропустит матчи против России и Кении.

Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Байер» 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Сердар Азмун
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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