Азмун пропустит товарищеский матч против сборной России

Форвард «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун пропустит сборы национальной команды, сообщает Isna.

По информации издания, футболист обратился к тренерскому штабу сборной с просьбой не участвовать в тренировочном сборе по семейным обстоятельствам.

Таким образом нападающий пропустит матчи против России и Кении.

Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Байер» 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.