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Германия

Сегодня, 09:35

«Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом. Игрок получил серьезную травму на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Баварии» планирует продлить контракт с французским защитником Люка Эрнандесом, сообщает Bild.

По информации издания, стороны контактировали еще до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, переговоры проходили в позитивном ключе. После завершения ЧМ-2022 мюнхенский клуб и француз заключат новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

22 ноября защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода. В ближайшее время Эрнандес будет прооперирован.

По данным источника, травма футболиста не повлияет на продление контракта с клубом.

Люка Эрнандес
Чемпионат мира по футболу
ФК Бавария
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