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Германия

Сегодня, 14:02

«Краснодар» не заинтересован в покупке нападающего «Айнтрахта» Борре

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Краснодара» не заинтересовано в покупке колумбийского нападающего «Айнтрахта» Рафаэль Сантоса Борре, сообщает «РБ Спорт».

«Из России никто не обращался по Борре. Он просто хочет покинуть «Айнтрахт», не более того», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкого к ситуации.

27-летний нападающий выступает за немецкую команду с 2021 года. Действующее соглашение игрока с «Айнтрахтом» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне Борре провел 23 матча за команду из Франкфурта во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-ne-zainteresovan-v-pokupke-napadayushhego-ajntrahta-borre/
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Краснодар
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