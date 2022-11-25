«Краснодар» не заинтересован в покупке нападающего «Айнтрахта» Борре

Сегодня, 14:02
Руководство «Краснодара» не заинтересовано в покупке колумбийского нападающего «Айнтрахта» Рафаэль Сантоса Борре, сообщает «РБ Спорт».
«Из России никто не обращался по Борре. Он просто хочет покинуть «Айнтрахт», не более того», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкого к ситуации.
27-летний нападающий выступает за немецкую команду с 2021 года. Действующее соглашение игрока с «Айнтрахтом» рассчитано до июня 2025 года.
В текущем сезоне Борре провел 23 матча за команду из Франкфурта во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.