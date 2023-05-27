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Германия

Сегодня, 18:56

Kicker: Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии»

Виктория Кравченко
Оливер Кан.
Фото Global Look Press
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич покинули свои посты, сообщает Kicker.

На место Кана придет 55-летний Ян-Кристиан Дризен, занимавший в «Баварии» должность финансового директора. Кто заменит Салихамиджича, пока не известно.

Сегодня, 27 мая, «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.

Оливер Кан
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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