Kicker: Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич покинули свои посты, сообщает Kicker.

На место Кана придет 55-летний Ян-Кристиан Дризен, занимавший в «Баварии» должность финансового директора. Кто заменит Салихамиджича, пока не известно.

Сегодня, 27 мая, «Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1. В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.