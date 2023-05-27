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Германия

Сегодня, 18:33

«Шальке» проиграл «Лейпцигу» и вылетел из бундеслиги

Мария Гусева
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«Лейпциг» на своем поле обыграл «Шальке» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 4:2.

«Лейпциг» занял 3-е место, а «Шальке» расположился на 17-м месте и вылетел из бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:2
Шальке-04

«Байер» на выезде разгромно проиграл «Бохуму» — 0:3.

«Байер» занял 6-е место, «Бохум» стал 14-м.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:0
Байер

«Вольфсбург» на своем поле потерпел поражение от «Герты» — 1:2.

«Вольфсбург» закончил сезон на 8-м месте, «Герта» заняла 18-е место и вылетела из бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:2
Герта

«Штутгарт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1.

«Штутгарт» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице и должен будет сыграть в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе страны. «Хоффенхайм» занял 12-е место.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
1:1
Хоффенхайм

Футбол
Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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