Томас Мюллер и Джошуа Киммих заболели коронавирусом

«Бавария» потеряла двух футболистов — нападающий Томас Мюллер и полузащитник Джошуа Киммих сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Отмечается, что Мюллер и Киммих не имеют симптомов болезни. Тем не менее, какое-то время футболисты проведут в домашней изоляции.

В пятницу, 30 сентября, «Бавария» разгромила на своем поле «Байер» со счетом 4:0. Томас Мюллер стал автором одного из голов.

Теперь мюнхенцы готовятся к игре Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, за которой последует принципиальное противостояние с дортмундской «Боруссией» в бундеслиге.