Томас Мюллер и Джошуа Киммих заболели коронавирусом

1 октября, 22:57
«Бавария» потеряла двух футболистов — нападающий Томас Мюллер и полузащитник Джошуа Киммих сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Отмечается, что Мюллер и Киммих не имеют симптомов болезни. Тем не менее, какое-то время футболисты проведут в домашней изоляции.
В пятницу, 30 сентября, «Бавария» разгромила на своем поле «Байер» со счетом 4:0. Томас Мюллер стал автором одного из голов.
Теперь мюнхенцы готовятся к игре Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, за которой последует принципиальное противостояние с дортмундской «Боруссией» в бундеслиге.
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Основные источники исследования