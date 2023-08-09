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Агент: «Не могу оценивать вероятность того, где Кокорин начнет сезон, но он сейчас в «Фиорентине»

Алина Савинова
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Футбольный агент Тимофей Бердышев высказался о вероятности ухода форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» до старта нового сезона чемпионата Италии.

— Правильно понимаю, что велика вероятность, что Кокорин начнет сезон в «Фиорентине»?

— Я не могу оценивать вероятность того, где Александр начнет сезон. Сейчас он находится в «Фиорентине», — приводит «РБ Спорт» слова Бердышева.

— Но 10 дней остается до начала чемпионата Италии. За это время может что-то произойти?

— Задайте вопрос «Фиорентине», может ли что-то случиться за это время или нет. Я не могу на него ответить.

С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды, а в июне вернутся в итальянский клуб.

19 августа «Фиорентина» на выезде сыграет против «Дженоа» в рамках первого тура нового сезона серии А.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kokorin-nachnet-sezon-v-fiorentine-ne-mogu-otsenivat-veroyatnost-no-sejchas-on-tam/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
серия А
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