Агент Миранчука отреагировал на слухи о переговорах «Торино» и «Аталанты» по выкупу игрока

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о переговорах между «Торино» и «Аталантой» по поводу выкупа футболиста.

«Какое-то решение по возможному выкупу Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата. Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Леша сконцентрирован на игре. Он сейчас хорошо себя чувствует, приносит команде пользу и старается играть как можно лучше», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Ранее в пресс-службе «Торино» отреагировали на новость о начале переговоров по выкупу полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.