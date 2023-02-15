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Италия

Сегодня, 14:15

Агент Миранчука отреагировал на слухи о переговорах «Торино» и «Аталанты» по выкупу игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о переговорах между «Торино» и «Аталантой» по поводу выкупа футболиста.

«Какое-то решение по возможному выкупу Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата. Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Леша сконцентрирован на игре. Он сейчас хорошо себя чувствует, приносит команде пользу и старается играть как можно лучше», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Ранее в пресс-службе «Торино» отреагировали на новость о начале переговоров по выкупу полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года, однако Tuttosport утверждает, что у клуба из Бергамо есть приоритетное право продлить соглашение с 27-летним игроком до 2026 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4997781-agent-miranchuka-otreagiroval-na-sluhi-o-peregovorah-torino-i-atalanty-po-vykupu-igroka.html
Алексей Миранчук
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